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براتب يتخطى الـ 9 آلاف ريال وبدون خبرة.. نيوم تعلن عن وظائف شاغرة
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براتب يتخطى الـ 9 آلاف ريال وبدون خبرة.. نيوم تعلن عن وظائف شاغرة

براتب يتخطى الـ 9 آلاف ريال وبدون خبرة.. نيوم تعلن عن وظائف شاغرة

براتب يتخطى الـ 9 آلاف ريال وبدون خبرة.. نيوم تعلن عن وظائف شاغرة
١١:٣٠:٢٣ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

حاسب كميات.

مدير مكتب فني.

إداري موارد بشرية.

مهندس مدني.

محاسب.

مراقب المستندات.

مهندس إنشاءات مدني.

مدير الإنشاءات.

ضابط HSE

مهندس مدني (راتب 7500 – 9250)ريال.

حارس أمن.

مشرف أمن.

مهندس مدني.

إداري مشروع.

اخصائي موارد بشرية.

مدير لوجستي.

مدير الواجهة.

محامي.

مدير الموارد البشرية.

والمزيد ..

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل نيوم وظائف شاغرة

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