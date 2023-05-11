براتب يتخطى الـ 9 آلاف ريال وبدون خبرة.. نيوم تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
حاسب كميات.
مدير مكتب فني.
إداري موارد بشرية.
مهندس مدني.
محاسب.
مراقب المستندات.
مهندس إنشاءات مدني.
مدير الإنشاءات.
ضابط HSE
مهندس مدني (راتب 7500 – 9250)ريال.
حارس أمن.
مشرف أمن.
مهندس مدني.
إداري مشروع.
اخصائي موارد بشرية.
مدير لوجستي.
مدير الواجهة.
محامي.
مدير الموارد البشرية.
والمزيد ..
طريقة التقديم:
أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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