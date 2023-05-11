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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس الجزائري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس الجزائري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس الجزائري
١٠:٢٠:١٩ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

دعوة للمشاركة في القمة العربية

تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، خلال استقباله، اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ملك المغرب

وقبلها، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

دعوة للمشاركة في القمة

وقد تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

قام بتسليم الرسالة، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، خلال استقباله من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية القمة العربية خادم الحرمين رئيس الجزائر

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