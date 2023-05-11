دراسة تحذر من خطورة زيادة الوزن على الأطفال الذكور

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كشفت دراسة حديثة عن خطورة السمنة وزيادة الوزن على الأطفال الذكور خاصة في المستقبل وأثناء فترة شبابهم.

خطورة السمنة

وأوضحت دراسة جديدة لجامعة كاتانيا في إيطاليا العلاقة بين بدانة الأطفال الذكور، وبين ضعف الخصوبة لاحقاً.

وأوضح الباحثون أن السمنة وارتفاع الأنسولين في سن مبكر، يؤثران على نمو الطفل، وقدرته على إنتاج هرمون التوستيسترون وحيوانات منوية بعد البلوغ.

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مشاكل العقم

ونُشرت نتائج الدراسة على موقع “مديكال نيوز توداي”، واعتمدت على أبحاث شارك فيها أطفال بين 2 و18 عاماً، في مركز التحكم في الوزن بجامعة كاتانيا في صقلية.

وأشارت روسيلا كاناريلا، الباحثة المساعدة في الدراسة: “رغم أن انتشار السمنة بين الأطفال يزيد حول العالم، فإن تأثير السمنة والاضطرابات الأيضية على النمو والخصوبة غير معروف جيداً”.

العقد لدى الذكور

هذا ويُقدَّر أن 60% من الأطفال بين 2 و19 عاماً حالياً، سيعانون من السمنة في الـ 35، ويساهم عقم الذكور في حوالي نصف الحالات الموثقة لعقم الزوجين، لكن أسبابه غير واضحة.

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