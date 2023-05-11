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مُختص يحذر: كارثة بالأسواق بسبب خلط العسل مع المكسرات والأعشاب

مُختص يحذر: كارثة بالأسواق بسبب خلط العسل مع المكسرات والأعشاب

مُختص يحذر: كارثة بالأسواق بسبب خلط العسل مع المكسرات والأعشاب
١٠:١٩:٠٢ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

عكس المتداول والمنتشر بين العامة، كشف اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي، عن خطر صحي جراء خلط العسل مع المكسرات أو الأعشاب.

نمو الفطريات

وقال المختص، خلال حواره في برنامج “الراصد”، إن :”خلط العسل مع المكسرات أو الأعشاب وتركها لفترة وتوزيعها في الأسواق قد يحدث ما لا يحمد عقباه، لأن ذلك يؤدي لنمو الفطريات”.

الغذاء والدواء

وأضاف “العريفي”، أن هيئة الغذاء والدواء تكون بالمرصاد لمن يقومون بعمل خلطات مع العسل ويتابعون الإعلانات ويغرمون أصحابها . لافتا إلى أن العسل لا يخلط إلا مع غذاء ملكات النحل فقط.

وأشار إلى أن الشخص يمكن أن يقوم بعمل هذه الخلطة وقت تناولها في المنزل، ولكن الخطورة في تركها وتوزيعها بالأسواق.

غذاء ملكات النحل

وقال :” خلط العسل مع مكونات ومكسرات قد يحدث ما لا يحمد عقباه بسبب الفطريات.. ولا يخلط مع العسل إلا غذاء ملكات النحل فقط”.

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الكلمات الدلالية:
العسل المكسرات مختص أغذية ملكات النحل

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