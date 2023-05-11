جهود في خدمة الإنسانية.. المملكة تُجلي 8498 شخصاً من السودان ينتمون لـ110 جنسيات

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أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، وقوف المملكة بجانب جمهورية السودان وشعبها الشقيق ودعمها للوصول إلى بر الأمان خلال الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها.

التهدئة وضبط النفس

وقال خلال مداخلة له اليوم (الخميس) في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في السودان، إن الأولوية في هذه المرحلة هي التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة والانخراط في حوار سلمي بهدف إعادة الاستقرار السياسي للسودان وشعبه.

استضافة المفاوضات

وتطرق إلى استضافة المملكة لطرفي الصراع في مباحثات أولية في مدينة جدة بدءًا من (6 مايو 2023)، مبينًا أن الاستضافة هي نتاج تكاتفٍ دولي وجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية، وهدفت للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ترحيب بجميع المبادرات

كما أكد ابن خثيلة ترحيب المملكة بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف لإنهاء الأزمة والتوصل لاتفاق وإعادة الأمن والاستقرار للسودان، والذي يُعد المسار الأمثل عوضاً عن اتخاذ مسارات أو خطوات تعقّد المشهد.

وشدد على ضرورة الاستجابة للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك حماية العمليات الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة للعاملين في المجال الإنساني وتيسير وتأمين عمليات الإجلاء للمدنيين، مبينًا أن السعودية أجلت نحو 8498 شخصاً ينتمون لـ110 جنسيات، وتوجيه القيادة الحكيمة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني.

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