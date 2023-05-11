“دعوها فإنها منتنة”.. 10 قتلى وجرحى في ثأر قبلي بمدينة عربية

تواصل- فريق التحرير:

تسبب ثأر قبلي في قتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 7 آخرين، اليوم الخميس، برصاص مسلحين قبليين في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، على خلفية ثأر قبلي.

ثأر قبلي في شبوة:

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية، أن مسلحين أطلقوا الرصاص على تجمعين من قبائل “لقموش” في منطقة العرم، بمديرية حبان.

وأوضحت أن الحادثة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وأن الحادثة تأتي على خلفية ثأر قبلي.

اغتيال شيخ قبلي في صنعاء:

وقبل ساعات أيضا تعرض شيخ قبلي بارز للاغتيال في العاصمة المختطفة صنعاء، وهو في طريقه لتأدية صلاة الفجر.

وبحسب مصادر محلية، فإن مسلحين أطلقوا النار على الشيخ حسين علي حاتم، وهو أحد مشايخ قبيلة سنحان، عقب خروجه من منزله لتأدية صلاة الفجر، في منطقة حزيز، جنوبي العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، حيث طالب مقربون من الشيخ حاتم -صاحب محطة حاتم بمنطقة حزيز- بسرعة ضبط الجناة.

وأشاروا إلى أن عملية الاغتيال تمت عن سبق إصرار وترصد من قبل الجناة.

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت عمليات الاغتيال التي تطال مشايخ القبائل بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة.