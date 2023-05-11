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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
٠٩:٠٨:١٦ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة  في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس (هندسة نووية).

مهندس (هندسة ميكانيكية).

أخصائي أمن سيبراني (حماية ودفاع الأمن السيبراني).

أخصائي أمن سيبراني (حوكمة ومخاطر والالتزام – الأمن السيبراني).

التخصصات:

الهندسة النووية.

الهندسة الكيميائية.

الهندسة الميكانيكية.

الأمن السيبراني.

تقنية المعلومات.

علوم الحاسب.

أو ما يعادلها.

عن الهيئة:

تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439هـ القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف.. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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