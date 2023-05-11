هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس (هندسة نووية).

مهندس (هندسة ميكانيكية).

أخصائي أمن سيبراني (حماية ودفاع الأمن السيبراني).

أخصائي أمن سيبراني (حوكمة ومخاطر والالتزام – الأمن السيبراني).

التخصصات:

الهندسة النووية.

الهندسة الكيميائية.

الهندسة الميكانيكية.

الأمن السيبراني.

تقنية المعلومات.

علوم الحاسب.

أو ما يعادلها.

عن الهيئة:

تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439هـ القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف.. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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