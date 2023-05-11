هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مهندس (هندسة نووية).
مهندس (هندسة ميكانيكية).
أخصائي أمن سيبراني (حماية ودفاع الأمن السيبراني).
أخصائي أمن سيبراني (حوكمة ومخاطر والالتزام – الأمن السيبراني).
التخصصات:
الهندسة النووية.
الهندسة الكيميائية.
الهندسة الميكانيكية.
الأمن السيبراني.
تقنية المعلومات.
علوم الحاسب.
أو ما يعادلها.
عن الهيئة:
تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439هـ القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف.. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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