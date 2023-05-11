أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مرتكب “جريمة جدة” والممنوعون من العمل في سوق السمك

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

برنامج سكني يوضح سبب تعذر الحجز رغم توفر قطع الأراضي

أكد برنامج سكني أن تعذر الحجز لقطع الأراضي السكنية يعني عدم وجود شواغر في المخططات السكنية.. المزيد هنا

فيديو متداول يكشف ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الأضاحي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بيع مجموعة من الخراف على سعر 2710 ريال للرأس.. المزيد هنا

رسميًا .. الكويت تبلغ الفلبين بوقف التأشيرات للعمالة

أكد نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي أن وزارة الخارجية أبلغت الفيلبين رسمياً اليوم الخميس بوقف إصدار التأشيرات للعمالة الفيلبينية.. المزيد هنا

لهذه الأسباب.. هؤلاء ممنوعون من العمل في أسواق الأسماك بالمملكة

ينص دليل أسواق الأسماك الذي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحه، على جملة من الاشتراطات.. المزيد هنا

عاجل.. توضيح هام من أرامكو بشأن وقف خطط الهيدروجين الأزرق مؤقتا

قالت شركة أرامكو إنه لا صحة لما تداولته تقارير إعلامية، تزعم بأن الشركة كانت تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتا، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.. المزيد هنا

عاجل.. سفارة المملكة بالكويت تصدر بيانا حول الدخول والخروج ابتداء من الجمعة

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، تنبيهًا للمواطنين السعوديين بخصوص تطبيق البصمة العشرية.. المزيد هنا

خَنَق فلبينيًا.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة في جدة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

بتوجيهات القيادة.. تمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين

أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في إجراءات تمديد مدة الإقامة في المملكة لتأشيرات المعتمرين.. المزيد هنا

توضيح مهم من التأمينات للمتعطلين عن العمل

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط الحصول على تعويض “ساند” للمتعطلين عن العمل.. المزيد هنا

تنبيه مهم من “التأمينات”: يجب على المستفيد القيام بهذا الأمر لاستمرار صرف تعويض ساند

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن ضمان استمرارية صرف التعويض.. المزيد هنا