مخبأة بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب 360 حبة أفيون بمطار الملك خالد
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، إحباط تهريب 360 حبة أفيون مخبأة في إرسالية “ألعاب أطفال” عبر مطار الملك خالد الدولي.
ضبط حبوب كبتاجون
وفي وقت سابق، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461,164) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة، أنه وردت إرسالية عبارة عن “قطع غيار” محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليهاعبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية في تجاويف قطع الغيار.
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قطع غيار
ونشرت فضائية “الإخبارية”، مقطع فيديو في حسابها عبر موقع “تويتر” يظهر الشاحنة التي عثر بداخلها على الكبتاجون.
وأفادت الهيئة، أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطاتداخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.
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