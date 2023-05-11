الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مرتكب “جريمة جدة” والممنوعون من العمل في سوق السمك
“دعوها فإنها منتنة”.. 10 قتلى وجرحى في ثأر قبلي بمدينة عربية
منها بدون خبرة.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي
استشاري يوجه نصائح مهمة للنساء للحد من خطر سكري الحمل
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
مخبأة بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب 360 حبة أفيون بمطار الملك خالد

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مخبأة بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب 360 حبة أفيون بمطار الملك خالد

مخبأة بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب 360 حبة أفيون بمطار الملك خالد

مخبأة بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب 360 حبة أفيون بمطار الملك خالد
٠٨:٤٧:٣١ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، إحباط تهريب 360 حبة أفيون مخبأة في إرسالية “ألعاب أطفال” عبر مطار الملك خالد الدولي.

ضبط حبوب كبتاجون

وفي وقت سابق، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461,164) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه وردت إرسالية عبارة عن “قطع غيار” محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليهاعبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية في تجاويف قطع الغيار.

اقرأ أيضا:

مخبأة في إرسالية “قطع غيار”.. ضبط 460 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة (فيديو)

قطع غيار

ونشرت فضائية “الإخبارية”، مقطع فيديو في حسابها عبر موقع “تويتر” يظهر الشاحنة التي عثر بداخلها على الكبتاجون.

وأفادت الهيئة، أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطاتداخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

 

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايتهمن هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

اقرأ أيضا:

مكافحة المخدرات تضبط 7 مقيمين لترويجهم مادة المخدرات بالمنطقة الشرقية

الكلمات الدلالية:
آفيون أخبار السعودية الجمارك حشيش مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
تحذير مهم وعاجل.. من الصحة.. لا يجب وقف هذا الدواء دون إشراف طبيب

تحذير مهم وعاجل.. من الصحة.. لا يجب وقف هذا الدواء دون إشراف طبيب

٠٤:٥٧ م، الأثنين، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
وفاة معلمة ثانوي أثناء شرح الدرس لطالباتها بجدة

وفاة معلمة ثانوي أثناء شرح الدرس لطالباتها بجدة

١٠:٠٧ ص، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠١٧
بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للمعلمة المتوفاة داخل جامعة تبوك

بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للمعلمة المتوفاة داخل جامعة تبوك

٠٢:٤٩ م، الجمعة، ٢٤ يوليو ٢٠١٥
«تواصل» تكشف تفاصيل وفاة الطفل «علاء الدين» صعقاً في مسبح بالهند

«تواصل» تكشف تفاصيل وفاة الطفل «علاء الدين» صعقاً في مسبح بالهند

٠٦:٥٥ م، السبت، ٢٦ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *