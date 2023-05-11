استشاري يوجه نصائح مهمة للنساء للحد من خطر سكري الحمل

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وجه د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري نصائح مهمة للنساء الحوامل للوقاية من سكري الحمل.

سكري الحمل

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن سكري الحمل عادة يتحسن بعد الولادة، لكن ممكن سكري الحمل يتطور إلى النوع الثاني من السكري على مدى سنوات قليلة، لذلك المحافظة على الوزن المثالي والغذاء المتوازن وممارسة الرياضة مهمة لمنع تحول سكري الحمل إلى السكري من النوع الثاني”.

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تحليل السكري

وأضاف أن المتابعة وعمل التحاليل بصفة دورية حسب توجيه الفريق الطبي مهمة جداً.

وتابع د. ناصر الجهني “عادة يتم عمل تحليل السكر صائم والسكر التراكمي أو استخدام محلول تحمل الجلوكوز 3 أشهر بعد الحمل وبعد ذلك إذا تحاليل السكر طبيعية يتم اعادة التحاليل كل 3 سنوات اذا لاتوجد عوامل خطورة للسكري او تعاد التحاليل كل سنة مثل السمنه او التاريخ العائلي للسكري من النوع الثاني.

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