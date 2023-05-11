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رسميًا .. الكويت تبلغ الفلبين بوقف التأشيرات للعمالة
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رسميًا .. الكويت تبلغ الفلبين بوقف التأشيرات للعمالة

رسميًا .. الكويت تبلغ الفلبين بوقف التأشيرات للعمالة

رسميًا .. الكويت تبلغ الفلبين بوقف التأشيرات للعمالة
٠٨:٢١:٠١ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أكد نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي أن وزارة الخارجية أبلغت الفيلبين رسمياً اليوم الخميس بوقف إصدار التأشيرات للعمالة الفيلبينية.

وقف تأشيرات العمالة الفلبينية بالكويت:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية في نبأ عاجل، فقد جاء ذلك وفقا لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

الطيران المدني بالكويت:

وأمس الأربعاء أعلن الطيران المدني في الكويت قرارا جديدا، وذلك بمنع صعود أي راكب من الجنسية الفيلبينية إلى إشعارٍ آخر حتى وإن كانت لديه تأشيرة مسبقة ويستثنى من لديه إقامة سارية.

وبحسب  ما تناقلته وسائل إعلام كويتية، فقد أصدر مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع تعميماً إلى إدارة الطيران المدني ينص على أنه  “يمنع منعاً باتاً قبول أي راكب من الجنسية الفيلبينية حتى وان كانت لديه تأشيرة دخول”.

وأضاف أنه يسمح فقط لمن لديه إقامة سارية في البلاد، ويسري ذلك من تاريخ أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر.

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الكلمات الدلالية:
الجنسية الفلبينية الخارجية الكويتية الطيران المدني العمالة الفلبينية الفلبين الكويت وقف التأشيرات

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