بعد قرارها المفاجيء.. الكويت تتصدر التريند في المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تصدرت الكويت تريند تويتر في المملكة، عقب ما أعلنته سفارة المملكة في الكويت بشأن تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

سفارة المملكة:

وكانت سفارة المملكة في الكويت قد أعلنت أنه ابتداءً من يوم غدٍ .. ستبدأ دولة الكويت في اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقالت السفارة عبر حسابها بـ”تويتر”: تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الجمعة 12 مايو 2023م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه.

الطيران المدني بالكويت:

وأمس الأربعاء أعلن الطيران المدني في الكويت قرارا جديدا، وذلك بمنع صعود أي راكب من الجنسية الفيلبينية إلى إشعارٍ آخر حتى وإن كانت لديه تأشيرة مسبقة ويستثنى من لديه إقامة سارية.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام كويتية، فقد أصدر مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع تعميماً إلى إدارة الطيران المدني ينص على أنه “يمنع منعاً باتاً قبول أي راكب من الجنسية الفيلبينية حتى وان كانت لديه تأشيرة دخول”.

وأضاف أنه يسمح فقط لمن لديه إقامة سارية في البلاد، ويسري ذلك من تاريخ أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر.

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