جوجل تعلن عن تحديث Wear OS 4 .. تحسينات وتعزيز لعمر البطارية

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أعلنت شركة جوجل عن تحديث Wear OS 4 الذي ينطلق بتحسينات ومميزات جديدة مع تعزيز لعمر البطارية.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الجديد تحديث Wear OS 4 لساعات الأندوريد في وقت لاحق هذا العام بدعم أكثر لمجموعة من التطبيقات، مع تحسينات في إدارة إستهلاك البطارية لعمر شحن أطول، أيضاً يجلب التحديث ترقية لميزة تحويل الحديث إلى كتابة نصية.

كما تقدم جوجل تحسينات في تكامل نظام Wear OS 4 مع تطبيق Google Home، حيث يجلب التحديث دعم أفضل في التحكم في الأجهزة الذكية المتصلة بالتطبيق.

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مهام إضافية

في سياق متصل، أكدت عملاق البحث على جلب مهام جديدة في Google Workspace، وGmail، وتطبيق Google Calendar، حيث يمكن الآن الوصول إلى اثنان من Workplace المفضلة عبر تحديث Wear OS 4، مع ردود سريعة على رسائل Gmail، وتحديث سريع للمهام في تطبيق التقويم.

ويمكن للمستخدم من خلال تحديث Wear OS 4 أن يحصل على ميزة النسخ الإحتياطي وإستعادة النسخ الإحتياطي بسلاسة دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع.

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