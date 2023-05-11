وزير الخارجية يبحث القضايا الدولية مع مراقبي رابطة دول الكاريبي

تواصل – واس:

حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، إفطار عمل مع مراقبي رابطة دول الكاريبي، والذي يترأسه معالي وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو أدولفو بيكارو فلوريس، وبحضور الأمين العام لرابطة دول الكاريبي رودولفو سابونج.

بحث القضايا الدولية

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وجرى خلال إفطار العمل، بحث العديد من القضايا الدولية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة توحيد الجهود الدولية تحقيقاً للأمن والسلم الدولية، والتنمية المستدامة للدول والشعوب.

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