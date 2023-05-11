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وزير الخارجية يبحث القضايا الدولية مع مراقبي رابطة دول الكاريبي
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وزير الخارجية يبحث القضايا الدولية مع مراقبي رابطة دول الكاريبي

وزير الخارجية يبحث القضايا الدولية مع مراقبي رابطة دول الكاريبي

وزير الخارجية يبحث القضايا الدولية مع مراقبي رابطة دول الكاريبي
٠٨:٢٨:٢٨ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، إفطار عمل مع مراقبي رابطة دول الكاريبي، والذي يترأسه معالي وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو أدولفو بيكارو فلوريس، وبحضور الأمين العام لرابطة دول الكاريبي رودولفو سابونج.

بحث القضايا الدولية

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وجرى خلال إفطار العمل، بحث العديد من القضايا الدولية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة توحيد الجهود الدولية تحقيقاً للأمن والسلم الدولية، والتنمية المستدامة للدول والشعوب.

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الكلمات الدلالية:
الخارجية القضايا الدولية رابطة دول الكاريبي وزير الخارجية

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