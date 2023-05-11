بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على العقيق وشمال أبها

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار على العقيق وأبها

ووثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة العقيق بمنطقة الباحة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار.

كما وثق مقطع فيديو آخر، حالة مطرية غزيرة على أحياء شمال أبها بمنطقة عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية الى جنوبية غربية 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-28 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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