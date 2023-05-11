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سفير المملكة يستقبل لجنة تدشين التأشيرات الإلكترونية بمصر وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية
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سفير المملكة يستقبل لجنة تدشين التأشيرات الإلكترونية بمصر وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية

سفير المملكة يستقبل لجنة تدشين التأشيرات الإلكترونية بمصر وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية

سفير المملكة يستقبل لجنة تدشين التأشيرات الإلكترونية بمصر وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية
٠٨:٠٦:٢٣ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه في مقر السفارة اليوم، لجنة إلغاء لاصق تأشيرات (العمل والزيارة والإقامة) واستبدالها بالتأشيرات الإلكترونية بمصر، وممثلين عن وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العامة للطيران المدني.

الجهود القائمة والتسهيلات

واستعرض اللقاء الجهود القائمة والتسهيلات التي تقدمها المملكة من خلال التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات التأشيرات بصفتها مبادرة جديدة من وزارة الخارجية، حيث تم إطلاق التأشيرة الإلكترونية في مرحلتها الأولى في عدد من بعثات المملكة ومن بينها بعثة المملكة لدى مصر.

وتشتمل المبادرة على تسهيل منح التأشيرات إلكترونياً وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) عوضاً عن لاصق التأشيرة التقليدي على جواز سفر المستفيد.

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الكلمات الدلالية:
أسامة نقلى اخبار السعودية اخبار مصر سفير السعودية مصر

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