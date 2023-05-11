فيديو مخيف.. جندي روسي ينهي حياته بعد فشله في التصدي لطائرة مسيرة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق قيام جندي روسي بقتل نفسه بعدما فشل في إسقاط مسيرة أوكرانية كانت تطارده وتسببت في إصابته إصابة خطيرة في القدم.

جندي روسي يقتل نفسه

ووثق المقطع، جندي روسي يحاول إسقاط طائرة بدون طيار “أوكرانية”، حيث أطلق تجاهها عدة أعيرة نارية، دون جدوى، بينما تلقى قذيفة أصابته في القدم إصابة بالغة، وأفقدته القدرة على الوقوف، فما كان منه إلا أن أطلق على نفسه الرصاص من سلاح الآلي.

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يأتي ذلك فيما تتوالى الأزمات على روسيا، حيث وجهت سويسرا ضربة جديدة لروسيا خلال الأسابيع الماضية، من خلال تجميد أصول روسية بلغت مليارات الدولارات.

تجميد أصول روسية

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية أعلنت قبل أسابيع، أن ما مجموعه 7,4 مليار فرنك سويسري (8,3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي محتجزة في سويسرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة.

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خسائر غير مسبوقة

وفي العام الماضي رفعت الشركات السويسرية، رواتب الموظفين، بمتوسط 1.1% ، مع خطط لزيادتها 2.2% في العام المقبل 2023.

ووواجه العمال في سويسرا، رغم الرواتب، أكبر خسارة في الأجر الحقيقي منذ عام 1942، مع الزيادات المنخفضة في الرواتب في مواجهة التضخم المتسارع.

وتوقع بنك “يو بي إس” السويسري حينها، وصول التضخم عند 2.1% في العام المقبل، ما يعني أن الموظفين سيشهدون مكاسب طفيفة في الأجر الحقيقي تبلغ 0.1% في عام 2023.

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