الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو مخيف.. جندي روسي ينهي حياته بعد فشله في التصدي لطائرة مسيرة
جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف.. التخصصات والشروط
بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء “الجدري”
معظمهم من الأطفال.. عشرات الجرحى في انهيار جسر بهذه الدولة
الصحة العالمية: أنباء عن تفشي الملاريا والحصبة وحمى الضنك في دولة عربية
برنامج سكني يوضح سبب تعذر الحجز رغم توفر قطع الأراضي

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

فيديو مخيف.. جندي روسي ينهي حياته بعد فشله في التصدي لطائرة مسيرة

فيديو مخيف.. جندي روسي ينهي حياته بعد فشله في التصدي لطائرة مسيرة

فيديو مخيف.. جندي روسي ينهي حياته بعد فشله في التصدي لطائرة مسيرة
٠٧:٤٦:٤٥ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق قيام جندي روسي بقتل نفسه بعدما فشل في إسقاط مسيرة أوكرانية كانت تطارده وتسببت في إصابته إصابة خطيرة في القدم.

جندي روسي يقتل نفسه

ووثق المقطع، جندي روسي يحاول إسقاط طائرة بدون طيار “أوكرانية”، حيث أطلق تجاهها عدة أعيرة نارية، دون جدوى، بينما تلقى قذيفة أصابته في القدم إصابة بالغة، وأفقدته القدرة على الوقوف، فما كان منه إلا أن أطلق على نفسه الرصاص من سلاح الآلي.

اقرأ أيضا

بعضها أضرمت عمدًا.. ارتفاع وفيات حرائق روسيا إلى 21 شخصا

يأتي ذلك فيما تتوالى الأزمات على روسيا، حيث وجهت سويسرا ضربة جديدة لروسيا خلال الأسابيع الماضية، من خلال تجميد أصول روسية بلغت مليارات الدولارات.

تجميد أصول روسية

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية أعلنت قبل أسابيع، أن ما مجموعه 7,4 مليار فرنك سويسري (8,3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي محتجزة في سويسرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة.

اقرأ أيضا

الخسارة بمليارات الدولارات.. دولة أوروبية توجه صفعة لروسيا

خسائر غير مسبوقة

وفي العام الماضي رفعت الشركات السويسرية، رواتب الموظفين، بمتوسط 1.1% ، مع خطط لزيادتها 2.2% في العام المقبل 2023.

ووواجه العمال في سويسرا، رغم الرواتب، أكبر خسارة في الأجر الحقيقي منذ عام 1942، مع الزيادات المنخفضة في الرواتب في مواجهة التضخم المتسارع.

وتوقع بنك “يو بي إس” السويسري حينها، وصول التضخم عند 2.1% في العام المقبل، ما يعني أن الموظفين سيشهدون مكاسب طفيفة في الأجر الحقيقي تبلغ 0.1% في عام 2023.

اقرأ أيضا

روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا جندي روسي روسيا طائرة مسيرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. رصد تهور سائقي الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز

بالفيديو.. رصد تهور سائقي الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز

١٢:٢١ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. مشهد عجيب لانتقام «حمارة» من ذئب قتل صغيرها

بالفيديو.. مشهد عجيب لانتقام «حمارة» من ذئب قتل صغيرها

١٢:٤٥ م، الأحد، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨
«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ».. من روائع تلاوات الشيخ الدوسري

«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ».. من روائع تلاوات الشيخ الدوسري

٠٧:٢٢ م، الخميس، ٠١ أبريل ٢٠٢١
بالفيديو.. عمال يشوون اللحم على «حديد مصهور»

بالفيديو.. عمال يشوون اللحم على «حديد مصهور»

٠٩:٤٢ ص، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *