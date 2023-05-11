فيديو متداول يكشف ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الأضاحي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بيع مجموعة من الخراف على سعر 2710 ريال للرأس.

ارتفاع أسعار الأضاحي:

وبحسب ما تم تداوله فقد التقط الفيديو من سوق الأربعاء يوم 20 شوال الماضي ، حيث ردد البائع خلال مقطع الفيديو أن الأسعار تبدأ من 2710 ريال.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأضاحي ارتفاعاً في نفس الفترة من كل عام ، وذلك بالتزامن مع موسم الحج ، حيث تراوحت أسعار أغلى الأنواع العام الماضي في نفس الفترة من 2000 لـ 2500 ريال.

مربو الماشية:

وفي العام الماضي اشتكى مربو الماشية من ارتفاع أسعار الأضاحي، والذي يرجع إلى ارتفاع سعر الأعلاف وخاصة الشعير والذي وصل إلى 56 ريالاً و88 ريالاً.

وارتفع حينها سعر الأضحية ارتفع من 1500 ريال إلى 1700 ريال، أما الأضحية من سن 10 أشهر فما فوق فسعرها بدأ من 2000 ريال إلى 3500 ريال.

وكشف تجار الماشية، أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع لموسم شهر رمضان والإجازات وخاصة موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف واحتكار السوق.

فيما أوضحت وقتها إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البيئة، أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي، لافتة إلى أنها تمتلك ما يقرب من 4 ملايين رأس ماشية، والتي يصل سعرها إلى 2200 ريال.

فيما جاء سعر الخروف البربري 855 ريالاً، والأسترالي 1200 ريال، بينما يبقى الخروف النعيمي هو الأعلى سعرًا بقيمة 1490 ريالاً.

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