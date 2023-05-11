بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء “الجدري”

تواصل- واس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فاشية مرض الجدري، وأنه لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق، وذلك بعد اجتماع عقده فريق خبراء المنظمة أُصدر من خلاله توصيات بذلك .

انتهاء وباء الجدري:

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إن الفيروس لايزال يمثل تحدياً، داعياً السلطات الصحية إلى مواصلة مراقبة المرض وتقدير المخاطر والتأهب بما يسمح بالاستجابة السريعة في حالة تفشيه من جديد في المستقبل، كما دعا إلى إدراج الجدري ورعايته في برامج الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المنظمة ستواصل العمل لدعم الوصول إلى أدوات مكافحة الفيروس، مع توفر المزيد من المعلومات حول فعالية التدخلات العلاجية.

وأوضح أدهانوم أن المنظمة قد أعلنت في يوليو الماضي عن حالة طوارئ صحية دولية تثير القلق بسبب تفشي الجدري، وأبلغت في المجموع “111” دولة عن 87 ألف حالة إصابة و140 حالة وفاة.

ونظراً للتعبئة العالمية والاستجابة السريعة لمعظم البلدان، نرى الآن تقدماً مطرداً في السيطرة على الفاشية، حيث انخفض عدد الإصابات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 90% مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها.

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