معظمهم من الأطفال.. عشرات الجرحى في انهيار جسر بهذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

انهار جسر للمشاة بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الخميس، ما تسبب في إصابة 27 شخصا.

انهيار جسر في فنلندا:

وذكرت الإذاعة الفنلندية أن مجموعة من تلاميذ المدارس كانوا على الجسر في ذلك الوقت، منوهة أن الشرطة تحقق في سبب الحادث.

وأوضح مستشفى جامعة هلسنكي أنه تم نقل خمسة عشر من المصابين إلى عدة مستشفيات. ويعانى معظم المصابين من كسور في الساقين أو الذراعين.فيما أفادت خدمة الطوارئ، عبر تويتر، أن معظم المصابين من الأطفال في حادث انهيار جسر مؤقت بالقرب من موقع بناء في إسبو بالقرب من العاصمة هلسنكي.

حفار معلق بسبب انهيار جسر:

وفي أبريل الماضي وثق مقطع فيديو متداول، لقطات تحبس الأنفاس لانهيار جسر في دولة أوروبية، بينما ظل الحفار المستخدم في عملية الحفر معلقا بالسلاسل.

ويعد المقطع المتداول، من أكثر مقطع متداول في إسبانيا، وتم التقاطه من منطقة (إل بيرثو) لحفّار يقوم بهدم أحد الجسور.

وخلال عملية التكسير انهار الجسر في الوادي وبقي الحفار متعلق بالسلاسل الضخمة التي تمسك به.

وتم تداول المقطع بشكل كثيف بسبب المخاطر التي يواجهها العمال رغم قلة رواتبهم، وسط مطالبات في إسبانيا برفع أجور العمال لاسيما في المهن الخطرة التي تهدد حياتهم، كما ظهر في المقطع المتداول.

اقرأ أيضا

مشاهد تحبس الأنفاس.. حفار معلق بالسلاسل بعد انهيار جسر في دولة أوروبية