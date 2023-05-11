الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير التعليم يرأس الاجتماع الأول لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري
“وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا”.. عراقي بشّروه بمولودة فأنهى حياتها
الأجواء تزينت باللون الأخضر.. احتراق نيزك بسماء المدينة المنورة
10 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بعدة تخصصات
سفير المملكة في الأردن يغرد: “دمشق الجميلة بأهلها”
المستندات أوشكت على الانتهاء هل يتأثر دعم حساب المواطن؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

وزير التعليم يرأس الاجتماع الأول لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري

وزير التعليم يرأس الاجتماع الأول لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري

وزير التعليم يرأس الاجتماع الأول لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري
٠٦:٤٠:٤٠ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

رأس معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في الوزارة بالرياض اليوم الاجتماع الأول لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال.

الاستثمار في قطاع التعليم

وافتتح معاليه الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، ودوره في صناعة التوجهات المستقبلية للتعليم بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ وهو أحد أهم الدوافع الإيجابية للخروج بتشكيل الوزارة لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري، وذلك في إطار خطتها لتطوير العملية التعليمية.

اقرأ أيضا:

توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول اختبار التحصيل الدراسي

وأشار وزير التعليم إلى أهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم وبناء إطار تعاوني لمشروعات مستقبلية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لهذا القطاع.

واستعرض الاجتماع أبرز جهود وزارة التعليم لدعم قطاع التعليم العام الأهلي، وإنجازات الفرع التشاركي للتعليم في المركز السعودي للأعمال، كما استعرض المشاركون آلية عمل مجلس التعليم الأهلي الاستشاري، والمهام الموكلة إليه وأهدافه، وآليات تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

دعم المستثمرين في القطاع الخاص

وتضمن الاجتماع عرض أبرز الإحصاءات والمؤشرات التي تنعكس على دعم المستثمرين في القطاع الخاص، من بينها عدد العمليات التي قدمها الفرع التشاركي للتعليم في المركز السعودي للأعمال، مشتملةً على 3269 طلباً تم تقديمها لـ 2356 مستثمراً حتى الشهر الثالث منذ افتتاح الفرع بمقر الوزارة، إلى جانب إلغاء وتعديل 55 متطلباً واشتراطاً بعد تحليل ومعالجة التحديات الواردة للفرع من قبل المستثمرين.

ويرتكز عمل المجلس على مراجعة متطلبات المستثمرين في القطاع التعليمي، وآليات دعمه وتعزيز العمل المشترك بين القطاع الحكومي والخاص.

اقرأ أيضا:

مشاركة 900 طالب وطالبة.. اختتام المرحلة الثانية من مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة

الكلمات الدلالية:
التعليم القطاع الخاص قطاع التعليم وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
الآن.. موجة غبار تغطي سماء القنفذة

الآن.. موجة غبار تغطي سماء القنفذة

٠٣:٠٤ م، الخميس، ١٢ يونيو ٢٠١٤
متحدث «الأرصاد» يتوقع: درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية في هذا الموعد (فيديو)

متحدث «الأرصاد» يتوقع: درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية في هذا الموعد (فيديو)

٠٤:٥٣ م، الجمعة، ٢٣ أبريل ٢٠٢١
بالفيديو.. فرنسي يبكي لرفض زوجته ارتداء الحجاب

بالفيديو.. فرنسي يبكي لرفض زوجته ارتداء الحجاب

٠٩:٢٧ م، السبت، ٢٢ مارس ٢٠١٤
«النيابة» تحدد عقوبة مخالفة اشتراطات العمل في مؤسسات الحراسة الأمنية

«النيابة» تحدد عقوبة مخالفة اشتراطات العمل في مؤسسات الحراسة الأمنية

٠٧:٢٩ م، الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *