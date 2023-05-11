“وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا”.. عراقي بشّروه بمولودة فأنهى حياتها

تواصل- فريق التحرير:

لا يزال البعض تسيطر عليه عادات الجاهلية والتي حذر منها القرآن الكريم :” وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم”.

عراقي ينهي حياة رضيعة:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية، فقد تجرد أب عراقي من مشاعره وقام بقتل طفلته صاحبة الشهرين من عمرها فقط، وذلك لأنه أراد صبياً.

وأوضحت أنه انتهى به الأمر سجيناً بعدما قتلها أمس الأربعاء في الموصل، مركز محافظة نينوى.

ونقلت عن مصدر أمني أن الأب القاتل بات في قبضة السلطات، لافتاً إلى أنه قتل ابنته لأن زوجته لا تنجب إلا البنات.

وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقاً في الحادث، الذي أثار ضجة واسعة في العراق وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضده.

أب غاضب:

وفي وقت سابق تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر الأب وهو ينتظر خارج المنزل أمام باب المرآب، وظهر في المقطع توتر الأب الشديد بسبب تأخر الأسرة في فتح باب المرآب له.

وعندما اشتاط الأب غضبا وغيظا، قام بدخول السيارة وقرر الدخول في الباب بسيارته، ولكن كانت ابنته قد وصلت إلى الباب لتفتحه له؛ فقام بالاصطدام في الباب ومن خلفه ابنته الصغيرة.

بعدها عرف الأب ما حدث لابنته ويظهر في الفيديو كيف انخلع قلبه عليها، وصدق الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم عندما حذر أمته من الغضب، وكثيرا ما أوصى: “لا تغضب”.

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