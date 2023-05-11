برنامج سكني يوضح سبب تعذر الحجز رغم توفر قطع الأراضي

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أكد برنامج سكني أن تعذر الحجز لقطع الأراضي السكنية يعني عدم وجود شواغر في المخططات السكنية.

جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن عدم إتاحة الحجز بالمشاريع السكنية رغم توفر الأراضي.

حجز قطع الأراضي

وأجاب برنامج سكني بقوله “تحية طيبة، في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها كما في الحالة التي تواجهك، فهذا يعني انه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها”.

وفي وقت سابق، حدد برنامج سكني بالتفصيل خطوات حجز قطع الأراضي في المخططات السكنية بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تملك الأراضي بالمخططات السكنية.

حجز الأراضي بالمخططات السكنية

وأجاب برنامج سكني بقوله “تحية طيبة، يمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالاتي بعد تسجيل الدخول”:

– البحث عن المخطط حسب المنطقة

– حجز قطعة الأرض.

– توقيع العقد الإلكتروني.

– رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفادياً لإلغاء الحجز.

– الانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.

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شروط استحقاق الدعم

وكان برنامج سكني قد أوضح شروط استحقاق الدعم، مؤكدًا أنها لا تنطبق على الشاب العازب أو الفتاة العازبة.

جاء ذلك ردًا على استنفسار حول لماذا يتم إدراج طبيبات ومعلمات غير متزوجات في الدعم على الرغم من أنهن مسؤولات عن أسر في برنامج الدعم السكني.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأن “الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا”.

وتابعت: “ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي ( من هنا ).

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توضيح مهم من سكني للمستفيدين حول شروط الحصول على الدفعة الإضافية

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المئة كحد أدنى و100 في المئة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل. اقرأ ايضا: توضيح مهم من سكني بشأن شروط استحقاق الدعم

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة.

-تمويل البناء الذاتي.

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

-تمويل برهن العقار.

-دعم التمويل القائم.

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أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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