الأجواء تزينت باللون الأخضر.. احتراق نيزك بسماء المدينة المنورة

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أضاء احتراق نيزك بسماء المدينة المنورة، الأرجاء باللون الأخضر لعدة ثوانٍ، بحسب ما شاهده عدد من سكان المدينة.

احتراق نيزك بالمدينة:

ووردت بعض الشهادات عن سماع دوي بعدها مثل البرق، كما شُوهد الجرم من مناطق شاسعة إلى نواحي حائل ومكة وجدة.

ونقلت صحيفة “اليوم” عن الباحث الفلكي ملهم هندي أنه جرى توثيق الظاهرة من كاميرا منزلية الساعة 8:55 مساء أمس الأربعاء.

وأوضح أنه بمراجعة بيانات الأقمار الصناعية الساقطة؛ اتضح أنه نيزك احترق بالغلاف الجوي للأرض، في الطبقات العليا على ارتفاع ٨٠- ١٠٠ كيلومتر.

وأضاف أنه يُسمى علميًا الكرة النارية، وهي نوع من أنواع الشهب لكن حجمها أكبر عادة، مثل كرة القدم، والتي تحترق نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض.

وتابع قائلا : أما اللون الأخضر فيعود لتأيّن غاز الأكسجين نتيجة الحرارة العالية، وفي بعض الأحيان ينفجر النيزك في السماء ويُسمع له صوت دوي مثل البرق، ويتفتت على شكل غبار.

تحطم نيزك:

وفي فبراير الماضي كشف العلماء والباحثون الأمريكيون معلومات عن “جسما غامضا” تحطم في ولاية تكساس الأمريكية، وأكدوا أن هذا الجسم هو نيزك سقط بالقرب من ماك ألين.

وقالت عدة مؤسسات أمنية وتابعة للشرطة – بحسب “cbsnews” – إنها تلقت مكالمات من السكان الذين سمعوا ما بدا وكأنه انفجار، حيث دخل النيزك المجال الجوي للأرض بسرعة تقدر بنحو 27000 ميل في الساعة.

معلومات عن النيزك:

وبدورها، شاركت جمعية النيزك الأمريكية، التي تجمع وتنشر معلومات حول مشاهدات النيزك في أمريكا، صورة النيزك بعد هبوطه في تكساس.

وغالبًا ما تتفتت النيازك إلى شظايا خلال اختراقها الغلاف الجوي للأرض، ويبدو أن هذا النيزك فعل ذلك على ارتفاع 21 ميلًا، حيث قدرت “ناسا” حجم النيزك بنحو قدمين قبل تفتته.

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