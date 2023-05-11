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سفير المملكة في الأردن يغرد: “دمشق الجميلة بأهلها”
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سفير المملكة في الأردن يغرد: “دمشق الجميلة بأهلها”

سفير المملكة في الأردن يغرد: “دمشق الجميلة بأهلها”

سفير المملكة في الأردن يغرد: “دمشق الجميلة بأهلها”
٠٥:٤٣:٥٢ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

غرّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري بنشر صور لأحد شوارع العاصمة السورية دمشق، حيث أرفق السفير الصور التي نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

سفير المملكة في دمشق:

وعلق سفير خادم الحرمين نايف بن بندر السديري على الصور بقوله : “دمشق الجميلة بأهلها”.

يأتي ذلك، عقب إرسال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في 19 من شهر مايو الجاري.

وكانت سفارة المملكة في الأردن قد نشرت مقطع فيديو على صفحتها، للقاء السفير السديري مع الأسد وتسليمه دعوة الملك سلمان، قائلة: “الرئيس السوري يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة.. سلم الدعوة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري”.

كما أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الأردن الأردن والسعودية سفير السعودية سفير المملكة

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