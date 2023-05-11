10 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بعدة تخصصات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 10 وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.