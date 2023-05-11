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10 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بعدة تخصصات
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10 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بعدة تخصصات

10 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بعدة تخصصات

10 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بعدة تخصصات
٠٥:٤٥:٣٩ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 10 وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة النظم.
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة المعلومات.
– هندسة المشاريع.
– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– أو ما يعادلها.

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نبذة عن الشركة:

– تمثل شركة صدارة للكيميائيات تحالفاً فريداً بين شركتين رائدتين في المجالات الصناعية الخاصة بكل منهما، وهما شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وشركة داو كيميكال (داو)، حيث تلاقت القيم المشتركة والرؤية الثاقبة بهدف تغيير قواعد اللعبة في مجال صناعة الكيميائيات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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