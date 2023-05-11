اعتقاله غير قانوني.. لحظة وصول “عمران خان” إلى المحكمة قبل إطلاق سراحه

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وثق مقطع فيديو بثته العربية لحظة وصول رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى مقر المحكمة العليا التي أمرت لاحقاً بإطلاق سراحه “لأن اعتقاله لم يكن قانونيا”.

إطلاق سراح عمران خان:

وكانت المحكمة العليا في باكستان، قد أعلنت اليوم الخميس، أنّ اعتقال رئيس الحكومة السابق للبلاد عمران خان، لم يكن قانونيًا.

وفي مفاجأة مدوية، قضت المحكمة العليا بالإفراج عن عمران خان ومثوله غدا أمام محكمة إسلام آباد، مؤكدة أنه يجب إطلاق سراحه.

ويأتي ذلك، بعد أن حضر خان أمام المحكمة العليا، بعد أن قدم محاموه طعنًا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

فيديو للحظة وصول رئيس الوزراء الباكستاني السابق #عمران_خان إلى مقر المحكمة العليا التي أمرت لاحقاً بإطلاق سراحه "لأن اعتقاله لم يكن قانونيا" #العربية pic.twitter.com/7OE4HFEw4L — العربية (@AlArabiya) May 11, 2023

انفجار في لاهور الباكستانية:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وقوع انفجار ضخم بمدينة لاهور الباكستانية.

يأتي هذا بعد الاحتجاجات والفوضى التي صاحبت اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

حجب مواقع التواصل في باكستان:

وأمس الأربعاء، أقدمت السلطات الباكستانية على حجب خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

يأتي هذا مع احتدام العنف بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية، أنه تم حجب مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب بناء على طلب وزارة الداخلية.

وأضاف أنه ليس من الواضح إلى متى سيستمر الحجب، حيث بدأت عملية حجب المواقع الثلاثاء الماضي، إثر بدء تداول مقاطع فيديو للعنف والهجمات على منشآت عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تداعيات عمليات العنف في البلاد، أغلقت السلطات المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة إسلام أباد.

اعتقال عمران خان:

وكانت وسائل إعلام باكستانية محلية، كشفت أمس الأول الثلاثاء، أنه تم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين باكستانيين محليين أنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد ذكرت محطة “جيو” التلفزيونية المحلية الباكستانية، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

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