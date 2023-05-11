المستندات أوشكت على الانتهاء هل يتأثر دعم حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث بيانات حساب المواطن، وتحديث المستندات اللازمة لإثبات الاستقلالية لاستحقاق الدعم.

تحديث المستندات في حساب المواطن

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد قال فيه “إنه لم يتبق سوى يومين وينتهي العقد وأريد إضافة عقد جديد هل يتأثر الدعم؟

وأجاب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين “حياك الله، في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لابد من اتباع الإجراءات التالية:

– التوجه إلى البوابة الالكترونية (إدارة المرفقات)

– اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار”

– ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

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تفاصيل دعم شهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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