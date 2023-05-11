100 خبير من 44 دولة.. جامعة نايف تنظم منتدى الإنتربول لأجهزة إنفاذ القانون

تواصل – واس:

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أعمال منتدى الإنتربول لأجهزة إنفاذ القانون النظم الذاتية (الجوية والبرية والبحرية).

والمنتدى تنظمه الجامعة بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في إطار عضويتها في أكاديمية الإنتربول العالمية.

وعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وذلك بمشاركة 100 خبير من جهات إنفاذ القانون والشركات الدولية الرائدة في هذا المجال من 44 دولة.

ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقاً من إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير كوادر متخصصة من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة.

وذلك لرفع كفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية عبر تدريب فعّال يحقق التطلعات في المجالات الأمنية ذات الأولوية ومثار الاهتمام العربي والدولي.

المنتدى تستمر أعماله لمدة يومين

المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة يومين يهدف إلى مساعدة جهات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول بالتركيز على النظم الذاتية كأداة لتنفيذ مهامها.

وسيستعرض الخبراء في اليوم الأول المشهد الدولي في استخدامات الأنظمة الذاتية في المجالات الأمنية،

ومخاطر الدرونز التي تواجهها جهات إنفاذ القانون.

فيما سيناقش في يومه الثاني استخدامات جهات إنفاذ القانون للأنظمة الذاتية البرية والبحرية،

وسيتيح المنتدى للجهات الأمنية فرصة الاطلاع على تطبيقات ملموسة في توظيف النظم الذاتية كأداة لضبط الأمن في جميع مجالاته (برًا وبحرًا وجوًا).

وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها الأنظمة الذاتية وازدياد مجالات استخدامها من جانب المنظمات الإجرامية والإرهابية.

فرص لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء

ويوفر المنتدى تطور التقنيات المرتبطة بهذا الشأن فرصًا لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء بالإنتربول لمواكبة المستجدات ذات العلاقة.

كما يُنظم على هامش المنتدى معرض للملصقات العلمية الرقمية (البوسترات) للجهات الأمنية والشركات الرائدة والمؤسسات الأمنية.

يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب أنشأت مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في عام 2021م.

ليكون رائدًا في تخصصات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية واستخدامات التقنيات الحديثة في المجالات الأمنية، بما يطور قدرات الأجهزة العربية العاملة في هذه القطاعات.