كاد يتسبب في كارثة.. “ثعبان ضخم” يختبئ داخل إطار سيارة

تواصل – فريق التحرير:

اُستدعي صائد ثعابين محترف لاستخراج ثعبان من داخل إطار سيارة في كوينزلاند بأستراليا، لكن المفاجأة كانت حين وصوله بعد أن تفاجأ بحجمه الضخم.

وأظهر مقطع فيديو نشره ستيوارت ماكنزي على موقع “فيسبوك”، عملية الإنقاذ غير العادية التي أجراها بعد أن تم استدعاؤه لاستخراج “ثعبان ضخم” من هيكل إطار سيارة في ساحة انتظار للسيارات.

وشوهد ماكنزي وهو يستخرج الثعبان من حيث يختبئ، وعلق باندهاش قائلاً على حجمه الضخم: “ليس سيئًا! إنه حجم لائق جدًا، أكبر مما كنت أتوقعه”.

وقال إن حجم الثعبان كان مفيدًا في القبض عليه. وتابع: “انظر إلى حجمه! إنه ثعبان كبير. ليس من السهل عادةً إخراجه من السيارات، لكن لحسن الحظ أعتقد أنه كبير جدًا لدرجة أنه لايستطيع تجاوز المكان الذي كان يجلس فيه”.

وعلى إثر ذلك، نقل ماكنزي الثعبان إلى منطقة برية، حيث انزلق فوق شجرة.

وقال: “أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من إخراجه من السيارة، ويسعدني أن الناس أبلغوا بوضوح الشخص الذي كانت سيارته قبل مغادرته، لأن ذلك كان سيشكل كارثة مطلقة”.

اقرأ أيضًا:

بعد نشر صورته.. أول تعليق رسمي على أنباء “وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم”

شاهد.. ثعبان ضخم يظهر فجأة لشخص أثناء بحثه عن “الفقع”