المحكمة العليا بباكستان تفجر مفاجأة بشأن اعتقال عمران خان: لم يكن قانونيًأ

تواصل – وكالات:

أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، أنّ اعتقال رئيس الحكومة السابق للبلاد عمران خان، لم يكن قانونيًا.

المحكمة العليا تفرج عن عمران خان

وفي مفاجأة مدوية، قضت المحكمة العليا بالإفراج عن عمران خان ومثوله غدا أمام محكمة إسلام آباد، مؤكدة أنه يجب إطلاق سراحه.

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ويأتي ذلك، بعد أن حضر خان أمام المحكمة العليا، بعد أن قدم محاموه طعنًا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

عمر خان: تم اختطافي وضربي

وأمام المحكمة العليا الباكستانية، أكد عمران خان أنه تم اختطافه من محكمة إسلام آباد وتعرضت للضرب.

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وأمس، وجهت محكمة لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني، خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

التحقيق مع خان في قضية فساد

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامين تأكيدهم، أنه تم حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد.

وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية، والذي دان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني.

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ومنعه من تولي، أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.

ومنذ يومين، شهدت باكستان احتجاجات واسعة تنديدًا بتوقيف خان، تسببت باشتباكات مع قوات الأمن الباكستاني وأسفر تعن قتلى وجرحى.