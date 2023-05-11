أخبار السعودية.. حقيقة “إلغاء” نظام الفصول الثلاثة وشروط دخول الكويت ونتيجة نقل المعلمين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تعلن وزارة التعليم عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م.

قالت جامعة الملك عبدالعزيز، إنه لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.

يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل، جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461,164) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

كشفت منصة “أبشر” عن خطوات تنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانين، بعد الإعلان عن البدء في إجراءات تمديد الإقامة لهم بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بالتعاون مع حرس الحدود أنها تمكنت من إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

نشرت مصة “بلدي” انفوجرافا للتوضيح بخدمة إلغاء رخصة نشاط تجاري.

وقالت المنصة إنه يتوجب على صاحب المنشأة التجارية في مرحلة إنهاء ممارسة العمل التجاري إلغاء رخصته المرتبطة بالمنشأة.

قالت شركة أرامكو إنه لا صحة لما تداولته تقارير إعلامية، تزعم بأن الشركة كانت تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتا، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، تنبيهًا للمواطنين السعوديين بخصوص تطبيق البصمة العشرية.

سجلت أعمار البشر حول العالم زيادة كبيرة على مدار العقود الماضية، ومن بينهم السعوديون الذين زادت أعمارهم بما لا يقل عن 27 عامًا في غضون أقل من 60 عامًا.

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إن المملكة ملتزمة بدعم اليمن وشعبه على مختلف الأصعدة بتنفيذ عدد من المشروعات.

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