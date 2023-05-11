بشرى سارة من الأرصاد بخصوص الاستمطار

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام، أن المملكة أتمت المراحل الثلاث من عمليات استمطار السحب.

وأكد أن المركز يستعد لإطلاق المرحلة الرابعة وبلغت حصيلة الاستمطار على المملكة 3.5 مليار م3.

كميات الهطول بلغت 3،5 مليار متر مكعب من المياه

وأوضح أن الدراسات الأولية للهاطل المطري الناتج عن المراحل الثلاث تعطي نتائج أولية تشير إلى كميات هطول بلغت 3،5 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف أن هذه الكميات كانت على المناطق المستهدفة طبقًا لأجهزة قياس كميات الأمطار في مناطق العمليات.

626 ساعة طيران لتنفيذ 190 مهمة استمطار

وأشار إلى أن البرنامج أتم خلال المراحل الثلاث 67،626 ساعة طيران من خلال 190 مهمة استمطار باستخدام نحو 3405 شعلة على أجواء المناطق المستهدفة.

وبين أن فريقًا من المختصين في البرنامج يعمل على توثيق كافة البيانات ليتم تقييمها من خلال مركز الأبحاث العالمية.

يأتي هذا وقّع بعد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، اتفاقية لشراء خمس طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.

الطائرات هي الأحدث من نوعها ومجهزة بجميع التقنيات

أربع منها مجهزة لعمليات الاستمطار، وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ، وتُعد هذه الطائرات الأحدث من نوعها ومجهزة بجميع التقنيات.

وبهذه المناسبة أكد معالي الوزير الفضلي، أن مشروع شراء طائرات الاستمطار، يهدف إلى بناء القدرات الداخلية ونقل وتوطين المعرفة.

رفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار

إلى جانب استدامة الأعمال، ورفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، إضافة إلى خفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات؛ وذلك من خلال توفير طائرات خاصة ومجهزة بتقنيات الاستمطار كافة.

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