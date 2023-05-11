رئيس “نيسان” يحذر من تسارع وتيرة إنتاج السيارات الصينية.. ويكشف السبب

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حذر الرئيس التنفيذي لشركة “نيسان”، “ماكوتو أوشيدا”، من تسارع وتيرة الإنتاج لشركات تصنيع السيارات الصينية.

وقال – في قمة مستقبل السيارات التي تنظمها صحيفة “فاينانشال تايمز”- إنها تضع ضغوطاً على المصنعين العالميين الذين يعانون للمنافسة على الحصص السوقية، لافتا إلى أن شركات السيارات الصينية تدفع المنافسين لتسريع الإنتاج.

قوة هائلة

وأضاف أن تلك السيارات أظهرت قوة هائلة، الوقت الذي تستغرقه الشركات الصينية لإصدار سيارة في السوق كان أسرع بكثير من توقعاتنا السابقة”.

يذكر أن شركات السيارات اليابانية تعاني بشكل خاص من المنافسة مع الشركات الصينية، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية.

في وقت سابق، كشفت شركة نيسان، عن توجهها الجديد للإسراع نحو إنتاج سيارات كهربائية، وبدأت بتطوير طرازات من السيارات الهجينة.

بحلول 2030

وأوضح مسؤولون في “نيسان” أن الشرطة لديها خطط لطرح 18 طرازا وموديلا من السيارات الكهربائية بحلول 2030، مقارنة بـ 15 طرازا سابقا، حسب “الاقتصادية”.

وتحتوي السيارات الهجينة على محرك بنزين ومحرك كهربائي، لكن سلسلة هجينة تستخدم المحرك لتشغيل عجلات السيارة أو مجموعة نقل الحركة، ويقوم المحرك بتشغيل مولد للمحرك للسيارات الهجينة الموازية.

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