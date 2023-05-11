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سوق الأسهم يغلق على أعلى ارتفاع منذ نوفمبر.. والتداولات 6.2 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق على أعلى ارتفاع منذ نوفمبر.. والتداولات 6.2 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق على أعلى ارتفاع منذ نوفمبر.. والتداولات 6.2 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق على أعلى ارتفاع منذ نوفمبر.. والتداولات 6.2 مليار ريال
٠٥:٠٠:١٠ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.9 % وسجل 11393 نقطة (+ 100 نقطة).

وبهذا الإغلاق يكون السوق قد أنهى تعاملاته على أعلى إغلاق منذ نوفمبر الماضي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال، وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75.60 ريال.

الشركات المرتفعة

وارتفع سهم اتحاد اتصالات – موبايلي، بنسبة 4 % عند 46.90 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2023، إلى 465 مليون ريال وبنسبة 46 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم صافولا، عند 33.60 ريال (+ 5 %)، عقب إعلان النتائج المالية، فيما تصدر سهم تهامة للإعلان ارتفاعات اليوم بنسبة 8 %، عند 19.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم.

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الأسهم المتراجعة

كما تراجع سهم حلواني إخوان، بنسبة 1 % عند 57.80 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة بالربع الأول 2023.

في الوقت نفسه، هبط سهم الصقر للتأمين، بنسبة 3 % عند 17.20 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 3 ملايين سهم.

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