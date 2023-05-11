سوق الأسهم يغلق على أعلى ارتفاع منذ نوفمبر.. والتداولات 6.2 مليار ريال

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أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.9 % وسجل 11393 نقطة (+ 100 نقطة).

وبهذا الإغلاق يكون السوق قد أنهى تعاملاته على أعلى إغلاق منذ نوفمبر الماضي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال، وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75.60 ريال.

الشركات المرتفعة

وارتفع سهم اتحاد اتصالات – موبايلي، بنسبة 4 % عند 46.90 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2023، إلى 465 مليون ريال وبنسبة 46 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم صافولا، عند 33.60 ريال (+ 5 %)، عقب إعلان النتائج المالية، فيما تصدر سهم تهامة للإعلان ارتفاعات اليوم بنسبة 8 %، عند 19.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم.

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الأسهم المتراجعة

كما تراجع سهم حلواني إخوان، بنسبة 1 % عند 57.80 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة بالربع الأول 2023.

في الوقت نفسه، هبط سهم الصقر للتأمين، بنسبة 3 % عند 17.20 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 3 ملايين سهم.

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