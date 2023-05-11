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خطوة جريئة من “واتساب” لحماية مستخدميه من الرسائل المزعجة

خطوة جريئة من “واتساب” لحماية مستخدميه من الرسائل المزعجة

خطوة جريئة من “واتساب” لحماية مستخدميه من الرسائل المزعجة
٠٤:٢٠:٣١ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع wabetainfo عن اتجاه تطبيق واتساب لاتخاذ خطوة جريئة تهدف لحماية مستخدميه من الرسائل المزعجة.

وتحمل النسخة الاختبارية الجديدة من التطبيق “2.23.10.8” والمخصصة لأنظمة أندرويد ميزة اختبارية جديدة تمكن أعضاء مجموعات المراسلة من إبلاغ القائم على المجموعة عن رسالة معينة نشرها أحد الأعضاء.

وبعد حصول المسؤول عن مجموعة المراسلة على التبليغات يمكنه فحص الرسائل التي تم الإبلاغ عنها وتقدير ما إذا كانت مناسبة لسياسة المجموعة أم لا.

حذف الرسائل أو الإبقاء عليها

ويعد ذلك يمكن للمسؤول حذفها أو إبقاءها في المراسلات المشتركة في حال قرر ذلك، كما سيكون بإمكانه اتخاذ إجراءات معينة بحق العضو في المجموعة الذي تم التبليغ عن رسائله.

ولكن هناك خطوات يجب القيام بها أولا حتى تتاح تلك الميزة الجديدة لأعضاء مجموعة المراسلة، ويتعين على المسؤول عن المجموعة تفعيل خيار ” Admin Review” الجديد، وبعدها سيظهر للأعضاء خيار “التبليغ عن الرسائل”.

وأوضح موقع wabetainfo أن الميزة الجديدة ما تزال في مرحلة التطوير، وقد تطلق بشكل اختباري مع بعض إصدرات “واتس آب” للأجهزة الذكية التي ستظهر مستقبلا.

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