توضيح مهم حول إلغاء العمل بنظام الفصول الثلاثة بجامعة الملك عبد العزيز

تواصل – فريق التحرير:

قالت جامعة الملك عبدالعزيز، إنه لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.

جاء ذلك عقب تداول ما يفيد بأن مجلس الجامعة وافق على تحويـل كـافـة برامج الجـامعـة في مرحلـة الـدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا من نظام الفصول الدراسية الثلاثة إلى نظام الفصلين الدراسيين بالجامعة.

في وقت سابق، قال الدكتور ماجد نور، مدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية بجامعة الملك عبد العزيز، إن هناك مخترعين سعوديين كُثر في الجامعة بنسبة تتجاوز 70%.

وأوضح في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب منهم نسبة كبيرة من المخترعين، كما يوجد نحو 50% من المخترعات.

مشروع بحثي في سياق متصل، قدمت جامعة الملك عبدالعزيز مشروعاً بحثياً حول “الكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقحة” على مستوى الشرق الأوسط. وكانت عضوة هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الدكتورة عائشة العليمي، قد حصلت على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءة الاختراع والعلامات التجارية. فحص طبي تشخيصي ويتمثل المشروع بفحص طبي تشخيصي مبسط للكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات لدى الأجنة الملقحة خارج الرحم قبل غرسها “أطفال الأنابيب”. وأوضحت الدكتورة العليمي أن الفحص خلال هذا المشروع البحثي يتميز بدقة تتجاوز الـ 98%؛ إذ تم ربطه ببصمة الحمض النووي وأن المناطق التي يتم فحصها لكل كروموزوم هي مناطق جديدة ومميزة، بالإضافة إلى سرعته ودقته وانخفاض تكلفته.

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