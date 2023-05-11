ويناقش عدة موضوعات.. “الشورى” يصدر قراره بشأن التقرير السنوي لهذه الوزارات الأسبوع المقبل

تواصل – واس:

يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل، جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ومن المنتظر أن يبحث مجلس الشورى في الجلسة ذاتها ، تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

ومن المقرر في هذه الجلسة أن يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443/ 1444هـ.

لجنة التعليم والبحث العلمي

إضافة إلى مناقشة تقرير مقدمٍ من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وتقرير مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ويصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443 / 1444هـ وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير.

وخلال أعمال جلسته الأربعاء القادم يستعرض المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1443/1444هـ.

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

وتقريراً مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1443 / 1444هـ،

وتقريراً تقدمت به إلى المجلس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1443 / 1444هـ.

التقرير السنوي لصندوق البيئة

كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة المجلس لتقريرين من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1443/1444هـ،

وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام 1443 / 1444هـ.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1443 / 1444هـ.

لجنة الحج والإسكان والخدمات

وخلال الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كما يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ.

لجنة المياه والزراعة والبيئة

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الاثنين مناقشة تقريرين تقدمت بهما لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للريِّ.

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية

وسيناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وتقريراً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

لجنة التجارة والاستثمار

وتقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

والثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقريرين من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عدد من مذكرات التفاهم والتعاون

كما يتضمن جدول أعمال جلسات المجلس عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.