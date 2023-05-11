الذهب يصعد عالميا مستغلا ضعف الدولار

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استغل الذهب الضعف الذي يعاني منه الدولار حاليا وارتفع عالميا.

وبحلول الساعة (01:31) بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 5 إلى 2032.58 دولار للأوقية “الأونصة”، بحسب “رويترز”.

زيادة العقود الأمريكية

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 في المائة إلى 2041.80 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب في البداية أمس بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.

أسعار الذهب محليا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.54 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.34 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.72، وعيار 14 بـ 142.89، وعيار 12 سجل 122.48 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7618 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1715 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244,950 ريالاً

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.94 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.53 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.33 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.71، وعيار 14 بـ 142.88، وعيار 12 سجل 122.47 ريال.

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