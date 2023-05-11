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خبير طقس يكشف مفاجأة عن حكمة الله عز وجل من الزلازل والبراكين
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خبير طقس يكشف مفاجأة عن حكمة الله عز وجل من الزلازل والبراكين

خبير طقس يكشف مفاجأة عن حكمة الله عز وجل من الزلازل والبراكين

خبير طقس يكشف مفاجأة عن حكمة الله عز وجل من الزلازل والبراكين
٠٣:٢١:٤٩ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله ‌المسند حكمة الله عز وجل من الزلازل والبراكين.

هل البراكين شر محض؟

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لولا البراكين والزلازل لانفجرت القشرة الأرضية وتهشمت.

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وأكد ا،ه من حكمة الله تعالى، أنه خلق البراكين والزلزال صمام يحرر الطاقة المتجمعة والمختزنة في القشرة الأرضية بدفعات كتنفيس لحالات الحراك الباطني للقشرة الأرضية.

 أكثر المناطق تكرارًا للزلازل في العالم

وبين أن أكثر المناطق تكرارًا للزلازل أرخبيل اليابان، وجبال الأنديز الواقعة غرب أمريكا الجنوبية، وبوجه عام المحيط الهادئ هو الأخطر والأعنف في زلازله ؛ لكونه بؤرة تصادم صفائح محيطية عظيمة.

مفاجأة عن حزام الزلازل بالمحيط الهادئ

وأضاف أن نحو 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في حزام الزلازل المحيط بالمحيط الهادئ والمسمى الحزام الناري أو حلقة النار، كاشفًا مفاجأة بأن العلة في ذلك أن المنطقة تشهد جبالا جديدة وأخاديد عميقة في المحيط.

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وأكد أن ذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الحزام الناري منطقة Alpide وتمتد من إندونيسيا جبال هملايا إيران تركيا جنوب أوروبا وشمال الجزائر وتمثل 17% من تكرار الزلازل.

الكلمات الدلالية:
أرخبيل اليابان البراكين الزلازل المحيط الهادئ المسند جبال الأنديز حزام الزلزال حكمة الله

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