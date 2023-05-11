أزمة ثقة.. اتهام “واتساب” بالتنصت على المستخدميين يثير ضجة واسعة

تواصل – فريق التحرير:

أثار تطبيق “واتساب”، عاصفة واسعة من الجدل وسط اتهامات له بنتهاك الخصوصية، في ظل تقارير متزايدة حول قيام تطبيق الدردشة بالتسجيل لهم دون علمهم.

ونصح مالك “تويتر”، إيلون ماسك متابعيه البالغين 139 مليونًا، وغيرهم ممن يقرأون تغريدات يكتبها بأسلوب “ما قل ودل” بعدم الوثوق بتطبيق “واتساب”.

وكتب تغريدة، أكمل بها ما نشره فؤاد الدبيري مدير القسم الهندسي بـ “تويتر”، من أن “واتس أب كان يستخدم الميكروفون بينما كنت نائمًا إلى أن استيقظت في السادسة صباحًا.. فما الذي يجري”؟ إيحاء بأن التطبيق يسترق السمع عليه من دون إذنه، فيما يشرح الفيديو المعروض المزيد.

ونشر دابيري مع تغريدته صورة لظهور ميكروفون التطبيق في أوقات من الفجر متفاوتة، أي عندما كان نائما، وهو ما تنبه له ماسك، فكتب تغريدة فوق تغريدة دابيري، قال فيها: “لا يمكن الوثوق بـ “واتس أب” وتلاها بعد ساعة بثانية من نوع حاسم، وقال: “لا تثقوا بأي شيء، حتى باللاشيء” في نصيحة من العدمية المطلقة.

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تقارير قديمة

وفيما يبدو أنها مشكلة طويلة الأمد، قال موقع “ديلي ميل” إنه عثر على تقارير بهذا الصدد على منصة “ريديت” ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي تعود إلى خمس سنوات.

لكن “واتساب” ادعى أن المشكلة هي “خطأ على آندرويد”، تتمثل في أنه أرسل معلومات خاطئة إلى لوحة تحكم الخصوصية للمستخدم – وهي ميزة من “جوجل” تراقب كيف ومتى تصل تطبيقات الجهات الخارجية إلى الكاميرا والميكروفون.

ما المشكلة؟

وعندما طلب الموقع من شركة “ميتا” الحصول على مزيد من التفاصيل، أشار متحدث باسمها إلى منشور نشرته الشركة في “تويتر”.

وكتب “واتساب” على تويتر “على مدار الـ 24 ساعة الماضية، كنا على اتصال بمهندس “تويتر” الذي نشر مشكلة في هاتف بيكسل وواتساب”.

وأضاف: “نعتقد أن هذا خطأ في آندرويد يسيء إسناد المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية الخاصة بهم وقد طلبنا من جوجل التحقيق ومعالجتها”.

وتابع: “يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في إعدادات الميكروفون الخاصة بهم. بمجرد منح الإذن، يصل واتساب إلى الميكروفون فقط عندما يجري المستخدم مكالمة أو يسجل ملاحظة صوتية أو فيديو – وحتى ذلك الحين، فإن هذه الاتصالات محمية بالتشفير من طرف إلى طرف حتى لا يتمكن واتساب من سماعها”.

وتم إطلاق لوحة تحكم الخصوصية مع “آندرويد” لمساعدة المستخدمين على اكتشاف أية محاولة لانتهاك الخصوصة.

وهذه الميزة موجودة في “الخصوصية” وتعرض التطبيقات التي تصل إلى البيانات، والأذونات التي تستخدمها التطبيقات، وتكشف عن متى يحدث هذا الوصول، مما يعطي بيانات تفصيلية للمستخدمين.

وتعرض الميزة ضوءًا أخضر في أعلى يمين الشاشة عند وصول التطبيق إلى ميكروفون الجهاز أو الكاميرا.

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هل يجب أن تكون قلقا؟

ينص “واتساب” على أنه يجمع معلومات تسجيل حساب المستخدمين وبيانات المعاملات والمعلومات المتعلقة بالخدمة ومعلومات حول كيفية التفاعل مع الشركات، ومعلومات الهاتف المحمول وعنوان “آي بي”.

وتدعي الشركة أنها لا تخزن الرسائل والتسجيلات بشكل دائم.

كيف تستطيع حماية نفسك؟

شارك بعض مستخدمي منصة “ريديت” طرقًا لإصلاح الموقف، وبشكل أساسي إعادة تشغيل الهاتف الذكي والتأكد من حصوله على آخر تحديث لنظام “آندرويد”.

ويقترح مستخدم آخر إلغاء الأذونات الحساسة لتطبيق “واتساب” (الميكروفون والكاميرا) ، وإعادة تشغيل الجهاز ثم إعادة تمكين الأذونات.

ولمستخدمي “آندرويد”، افتح الإعدادات والتطبيقات وحدد “واتساب”. ثم حدد الأذونات واختر عدم السماح. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد كل الوقت، والسماح فقط أثناء استخدام التطبيق أو السؤال في كل مرة.