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أبرزها الحشيش والكبتاجون.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات
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أبرزها الحشيش والكبتاجون.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

أبرزها الحشيش والكبتاجون.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

أبرزها الحشيش والكبتاجون.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات
٠٣:١٩:٤١ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بالتعاون مع حرس الحدود أنها تمكنت من إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ضبط مواطن لتهريبه نبات القات المخدر

ففي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

وفي عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر،

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 4 مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية،

لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحبط محاولة تهريب أكثر من 460 ألف حبة كبتاجون

كما تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461,164) حبة،

عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

ضبط 4  أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بمنطقة نجران

وفي نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، لترويجهم مادة الحشيش المخدر.

وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، كما ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 3 أشخاص لترويجهم  الحشيش والقات

فيما قبضت شرطة محافظة الخرج على 3 مواطنين، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية،

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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