الدولار يفقد قوته أمام الين.. و”الفيدرالي” يعطي جرعة ثقة للمستثمرين

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سجل الدولار الأمريكي تراجعا لليوم الثاني مقابل الين متأثرا بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تباطؤ التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة بينها الين، 0.05 في المائة إلى 101.36 بحسب “رويترز”.

وصعد اليورو 0.05 في المائة إلى 1.09885 دولار، عائدا إلى منتصف نطاق تداوله خلال الشهر الماضي.

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جرعة ثقة

وحصل المستثمرون على جرعة عالية من الثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

ونزلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 3.4252 % خلال التعاملات بطوكيو، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس أقل من 5 % للمرة الأولى منذ عامين.

في الوقت نفسه، تراجعت العملة الأمريكية 0.26 في المائة إلى 134.025 ين في التعاملات الآسيوية الصباحية، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 133.895.

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