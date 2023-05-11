الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الدولار يفقد قوته أمام الين.. و”الفيدرالي” يعطي جرعة ثقة للمستثمرين
خبير طقس يكشف مفاجأة عن حكمة الله عز وجل من الزلازل والبراكين
أزمة ثقة.. اتهام “واتساب” بالتنصت على المستخدميين يثير ضجة واسعة
أبرزها الحشيش والكبتاجون.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات
الطائرة الإغاثية الرابعة تغادر إلى بورتسودان.. والكشف عن حمولتها
7 خطوات لإلغاء رخصة نشاط تجاري عبر منصة “بلدي”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الدولار يفقد قوته أمام الين.. و”الفيدرالي” يعطي جرعة ثقة للمستثمرين

الدولار يفقد قوته أمام الين.. و”الفيدرالي” يعطي جرعة ثقة للمستثمرين

الدولار يفقد قوته أمام الين.. و”الفيدرالي” يعطي جرعة ثقة للمستثمرين
٠٣:٣٢:١٧ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجل الدولار الأمريكي تراجعا لليوم الثاني مقابل الين متأثرا بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تباطؤ التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة بينها الين، 0.05 في المائة إلى 101.36 بحسب “رويترز”.

وصعد اليورو 0.05 في المائة إلى 1.09885 دولار، عائدا إلى منتصف نطاق تداوله خلال الشهر الماضي.

اقرأ أيضا:

بملايين الدولارات.. ضبط شحنة مخدرات إيرانية جديدة في خليج عمان

جرعة ثقة

وحصل المستثمرون على جرعة عالية من الثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

ونزلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 3.4252 % خلال التعاملات بطوكيو، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس أقل من 5 % للمرة الأولى منذ عامين.

في الوقت نفسه، تراجعت العملة الأمريكية 0.26 في المائة إلى 134.025 ين في التعاملات الآسيوية الصباحية، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 133.895.

اقرأ أيضا:

الخسارة بمليارات الدولارات.. دولة أوروبية توجه صفعة لروسيا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الدولار السعودية المملكة اليورو هبوط الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
جازان.. ثعبان سام يهاجم رجل أمن ويدخله العناية المركزة

جازان.. ثعبان سام يهاجم رجل أمن ويدخله العناية المركزة

٠٥:٥٩ م، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥
عاجل.. حرق نسخ من المصحف في الدنمارك بعد جريمة السويد وهولندا

عاجل.. حرق نسخ من المصحف في الدنمارك بعد جريمة السويد وهولندا

٠٨:٠٥ م، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
العمل: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة بعد مرور 30 يوماً

العمل: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة بعد مرور 30 يوماً

٠٧:٢٥ م، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧
وزير الخدمة المدنية ينفي علمه بزيادة الرواتب الحكومية

وزير الخدمة المدنية ينفي علمه بزيادة الرواتب الحكومية

٠٧:٤١ ص، الثلاثاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *