الطائرة الإغاثية الرابعة تغادر إلى بورتسودان.. والكشف عن حمولتها

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غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي.

وتحمل الطائرة على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

الجسر الجوي الإغاثي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

كما يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

في وقت سابق، كشفت منصة “أبشر” عن خطوات تنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانين، بعد الإعلان عن البدء في إجراءات تمديد الإقامة لهم بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وأوضحت أنه تم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في استضافتهم.

خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانيين

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين استضافة الأشقاء السودانيين القادمين بتأشيرة العمرة.

خطوات تنفيذ الخدمة

1- الدخول عبر منصة «أبشر أفراد».

2- خدماتي.

3- الجوازات.

4- تواصل. . تحديد القسم (تأشيرات الزيارة).

5- تحديد الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين).

شروط الخدمة

– تقديم الطلب من حساب المستضيف، في وصف الطلب يكتب الطلب بشكل واضح مع كتابة

اسم الوافد و رقم الحدود.

– إرفاق صورة من جواز سفر الوافد.

– إرفاق صورة من تأشيرة الوافد.

تهدف هذه الخدمة إلى السماح بإقامة الأشقاء السودانيين في المملكة، ولفترة تتجاوز انتهاء تأشيراتهم نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وذلك عبر تطبيق الشروط الواردة بمنصة أبشر.

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