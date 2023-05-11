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7 خطوات لإلغاء رخصة نشاط تجاري عبر منصة “بلدي”
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7 خطوات لإلغاء رخصة نشاط تجاري عبر منصة “بلدي”

7 خطوات لإلغاء رخصة نشاط تجاري عبر منصة “بلدي”

7 خطوات لإلغاء رخصة نشاط تجاري عبر منصة “بلدي”
٠٣:١٧:١٠ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مصة “بلدي” انفوجرافا للتوضيح بخدمة إلغاء رخصة نشاط تجاري.

وقالت المنصة إنه يتوجب على صاحب المنشأة التجارية في مرحلة إنهاء ممارسة العمل التجاري إلغاء رخصته المرتبطة بالمنشأة.

خطوات إلغاء الرخصة التجارية

1- الدخول إلى. منصة بلدي

2- اختیار خدمات الأنشطة التجارية من قالمة الخدمات

3- اختيار إلغاء ترخيص نشاط تجاري

4- تحديد الرخصة المراد الغاؤها

5- تقديم الطلب

6- سداد الرسوم

7- طباعة وثيقة الإلغاء

في وقت سابق، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن ملامح لائحة تصنيف مخالفات المقاولين والتي تم إعدادها على أربع 4 درجات وفقًا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المخالفات والعقوبات

وتتدرج المخالفات كما يلي:

 1- الإيقاف المؤقت والمنع من التجديد لفترات تتراوح ما بين 3 اشهر إلى خمس سنوات.

2- تخفيض التصنيف درجات حسب نوعية المخالفة وفي المرة الرابعة يتم الإلغاء نهائيًا.

3- في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة بالمشاريع بناء على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتم إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

4- بالنسبة لتزوير شهادة تصنيف المنشأة فسيتم الإلغاء الفوري للتصنيف.

5- فيما يتعلق بعدم صحة البيانات والمعلومات المالية (القوائم المالية) المقدمة بطلب التصنيف، سيتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 3 – 12 شهرًا، وسنة واحدة الى سنتين، وفي المرة الثالثة سيتم المنع من تجديده 3 – 5 سنوات وفي الرابعة إلغاء التصنيف.

6- في حال مخالفة عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية، يتم إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 1 – 6 شهور، وبين 7 – 12 شهرًا بالمرة الثانية، وفي المرة الثالثة حتى 18 شهرًا، وفي المرة الرابعة إلغاء التصنيف.

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