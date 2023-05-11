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بيان من الزكاة والضريبة حول مبادرة الإعفاء من الغرامات
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بيان من الزكاة والضريبة حول مبادرة الإعفاء من الغرامات

بيان من الزكاة والضريبة حول مبادرة الإعفاء من الغرامات

بيان من الزكاة والضريبة حول مبادرة الإعفاء من الغرامات
٠٤:٥٩:٤٧ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تصحيح وضع المنشآن قبل انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات في 31 مايو 2023م.

20 يومًا على انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه متبقي حوالي 20 يومًا على انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وكانت الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الإحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره.

الدليل بمثابة تعديل لأحكام الأنظمة واللوائح

وأكدت أن محتوى هذا الدليل، هو بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

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وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.

تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة على المعاملات

 وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة.

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وأشارت إلى أن إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين، تأتي كنوع مــن المبــادرات التحفيزيــة التــي اتخذتهــا الهيئــة لتخفيــف الآثار المالــية المترتبة على المنشآت جراء جائحة كورونا؛ وذلك لمدة ستة أشهر.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدليل الإرشادي المعالجات التوضيحية مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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