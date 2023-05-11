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عاجل.. سفارة المملكة بالكويت تصدر بيانا حول الدخول والخروج ابتداء من الجمعة
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عاجل.. سفارة المملكة بالكويت تصدر بيانا حول الدخول والخروج ابتداء من الجمعة

عاجل.. سفارة المملكة بالكويت تصدر بيانا حول الدخول والخروج ابتداء من الجمعة

عاجل.. سفارة المملكة بالكويت تصدر بيانا حول الدخول والخروج ابتداء من الجمعة
٠٢:٢١:٠٠ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، تنبيهًا للمواطنين السعوديين بخصوص تطبيق البصمة العشرية.

وجاء في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.

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وفي 6 أبريل الماضي، نبّهت سفارة المملكة بالكويت، إلى أنه لايوجد أي مكتب معتمَد من قِبَلها للتقديم على التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وأوضحت لجميع المقيمين في دولة الكويت الشقيقة، والراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية لزيارة المملكة، بأنه يمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عن طريق الموقع الإلكتروني (visa.visitsaudi.com).

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