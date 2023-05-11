بعد استشهاد 25.. التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان على قطاع غزه

تواصل – واس:

أدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة.

ونددت بسقوط 25 شهيدًا وجرح 76 من المواطنين الفلسطينيين إضافة إلى تدمير عدد من المباني السكنية خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت هذا العدوان العسكري الهمجي جريمة بشعة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وحمّلت المنظمة، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ودعتـ المحكمة الجنائية الدولية التسريع في إجراءاتها لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وطالبت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الجامعة العربية تدين عدوان الاحتلال

في الوقت نفسه، دان مجلس جامعة الدول العربية العدوان والحصار والجرائم ال واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

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وعبَّر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان المتواصل وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، وتقدم بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني.

الصحة الفلسطينية: استشهاد 25 في غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت أن عدد شهداء الغارة الصهيوينة على قطاع غزة ارتفع إلى 25 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.

ثلاثة شهداء في غارة على جنوب غزة

وصباح اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة جوية، استهدفت شقة في مدينة حمد السكنية الواقعة جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال يهدم خمس منشآت في القدس

كما هدم جيش الاحتلال – اليوم- خمس منشآت فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بينها شقتان، في قرية جبل المكبر بمدينة القدس، كما هدم ثلاث منشآت أخرى في القرية ذاتها.

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