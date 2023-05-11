ألفابيت المالكة لجوجل تحقق مكاسب كبيرة.. وأسهمها السوقية تصل لهذا الرقم

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سجل سهم شركة ألفابيت ارتفاعا بأكثر من 4 في المائة في جلسة أمس مسجلا أعلى إغلاق له في أكثر من 8 أشهر.

وتمكنت الشركة من تحقيق مكاسب سوقية بنحو 56 مليار دولار في يوم واحد لترتفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.4 تريليون دولار،بحسب “سي إن بي سي”.

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وأعلنت “ألفابيت” عن إضافة المزيد من خدمات الذكاء الاصطناعي لمنتج البحث الأساسي الخاص بها استجابة للمنافسة من شركة مايكروسوفت.

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في سياق متصل، يعد متصفح جوجل كروم الأكثر استخدامًا في العالم منذ صدوره لأول مرة في عام 2008، ويتم استخدامه من أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

ويعمل على أنظمة لتشغيل مايكروسوفت ويندوز، ولينكس وماك أو إس وآي أو إس وأندرويد. غير أنه لم يكن بمنأى عن اختراقات وثغرات أمنية، بحسب اعتراف شركة “جوجل” المطورة له.

وأطلقت “جوجل” نداءً للمليارات من مستخدمي نظام التصفح الشهير من أجل تحديثه على الفور بعد اكتشاف 15 ثغرة أمنية.

وأصدرت “جوجل” تحديث “جوجل كروم 113” لأجهزة الكمبيوتر “الديسك توب”، وهو مخصص لأنظمة تشغيل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس”.

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طرح التحديث خلال أيام

وقالت في بيان إن التحديث سيتم طرحه في الأيام المقبلة. ووصف فريق الأمن الداخلي بالشركة الثغرات بأنها “منخفضة ومتوسطة المخاطر”.

لكنها أوصت بتثبيت التحديث للمساعدة في حماية المتصفح من الهجمات المحتملة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

وامتنعت “جوجل” عن الإفصاح بشأن طبيعة الثغرات لأغراض أمنية.

وقالت: “قد يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يتم تحديث الإصلاح لغالبية المستخدمين”.

وأضافت: “سنحتفظ أيضًا بالقيود إذا كان الخطأ موجودًا في مكتبة تابعة لجهة خارجية تعتمد عليها مشروعات أخرى بالمثل، ولم يتم إصلاحها بعد”.

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