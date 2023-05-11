مخبأة في إرسالية “قطع غيار”.. ضبط 460 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة (فيديو)

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461,164) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه وردت إرسالية عبارة عن “قطع غيار” محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليهاعبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية في تجاويف قطع الغيار.

قطع غيار

ونشرت فضائية “الإخبارية”، مقطع فيديو في حسابها عبر موقع “تويتر” يظهر الشاحنة التي عثر بداخلها على الكبتاجون.

وأفادت الهيئة، أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطاتداخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايتهمن هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

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